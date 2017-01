Aschheim (München) (ots) - Die Rakuten Deutschland GmbH, Betreiber der gleichnamigen E-Commerce-Plattform, erweitert ab sofort die bisherige Zusammenarbeit mit Wirecard und stellt somit mehr Zahlungsmethoden zur Verfügung.



Die Rakuten Deutschland GmbH, eine Tochtergesellschaft der japanischen Rakuten Inc. Plattform, ist Shopsoftware für Händler und Marktplatz für Endkunden in einem, inklusive der Zahlungsabwicklung. Auf der mehrfach ausgezeichneten E-Commerce-Plattform verkaufen aktuell über 7.000 Anbieter mehr als 22 Millionen Artikel. Der Marktplatz-Betreiber übernimmt dabei für alle angeschlossenen Händler die komplette Abwicklung der Prozesse: vom Bestelleingang bis hin zur Zahlung.



Um die Händler noch besser in der Kundenbindung zu unterstützen, wurde die Zusammenarbeit nun technologieseitig ausgeweitet: Ab sofort können Händler auch die Zahlungsmethode per JCB und Diners Kreditkarte anbieten, inklusive den Sicherheitsfunktionen J Secure und Diners ProtectBuy.



Frank Hümmer, CPO bei Rakuten Deutschland GmbH, sagt: "Wir vertrauen bereits seit rund zehn Jahren auf das Payment-Angebot der Wirecard AG. Durch die zusätzlichen Services profitieren Händler und Konsumenten gleichermaßen, da nun noch mehr internationale Zahlungs-, aber auch Risikomanagement-Verfahren zur Verfügung stehen. Wir als Marktplatz können damit künftig noch mehr Payment-Bedürfnisse bedienen."



"Digitale Marktplätze wie Rakuten haben den Handel mit ihrem Aggregationsmodell, welches Käufer und Verkäufer zusammenbringt, revolutioniert. Als Payment Service Provider und Acquiring Bank haben wir uns frühzeitig in diesem spannenden Umfeld positioniert und können nun maßgeschneiderte Angebote liefern", betont Marion Laewe, Vice President Consumer Goods bei Wirecard.



Als internationaler Zahlungsabwickler kooperiert Wirecard weltweit mit allen namhaften Kreditkartenorganisationen und einer Vielzahl an Acquirern. Über eine standardisierte Schnittstelle bietet Wirecard Händlern aus aller Welt einen effizienten Zugriff auf ein System, das sowohl durch seine komfortable Zahlungsabwicklung als auch durch einen umfassenden Betrugsschutz besticht.



Über Wirecard:



Die Wirecard AG ist ein globaler Technologiekonzern, der Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX, ISIN DE0007472060, WDI). Weitere Informationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgen Sie uns auf Twitter @wirecard.



Über die Rakuten Deutschland GmbH:



Die E-Commerce-Plattform Rakuten ist einer der führenden deutschen Marktplätze mit angeschlossenem Shopsystem und bietet eine vielfältige und ständig wachsende Produktpalette. Besucher von www.rakuten.de haben momentan die Möglichkeit, unter mehr als 22 Millionen Produkten von über 7.000 aktiven Händlern in ganz Deutschland zu wählen. Die Komplettlösung eignet sich für E-Commerce-Einsteiger oder als leistungsstarker Vertriebskanal für bestehende Onlineshops sowie als Multichannel-Lösung für den stationären Einzelhandel. Das Full-Service-Angebot der Rakuten Deutschland GmbH beinhaltet die komplette Zahlungsabwicklung, die Kundenkommunikation während des Bestellprozesses, die kontinuierliche Aktualisierung von Geschäftsbedingungen sowie die Übernahme des Risikos von Zahlungsausfällen.



Über Rakuten Inc.:



Rakuten, Inc. (4755:Tokyo), ist einer der weltweit führenden Internet-Dienstleister. Wir bieten eine Fülle von Produkten und Services für Konsumenten und Unternehmen, mit Fokus auf E-Commerce, Finanzdienstleistungen und digitalem Content. Sowohl 2012 als auch 2013 zählte Rakuten zur Top 10 der "Innovativsten Unternehmen", die jährlich vom Forbes Magazine ermittelt werden. Rakuten expandiert weltweit und ist derzeit in Asien, Europa, Amerika und Ozeanien aktiv. Rakuten wurde 1997 gegründet, hat seinen Sitz in Tokio und beschäftigt rund 14.000 Mitarbeiter weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter http://global.rakuten.com/corp/



