Frankfurt - Trotz Ferien und Feiertagen: Langeweile kam im Anleihehandel in der ersten Woche des neuen Jahres nicht auf, so die Deutsche Börse AG."Die Dezember-Inflationszahlen haben für Unruhe gesorgt", berichte Arthur Brunner von der ICF Bank. Am Dienstag und Mittwoch sei bekannt geworden, dass die Preissteigerung in Deutschland im Dezember auf 1,7 Prozent geklettert sei, in der Eurozone auf 1,1 Prozent. "Das hat den Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) unter Druck gebracht", erkläre Gregor Daniel von der Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank.

