I-Minerals besitzt durch Bovill eine hochwertige Liegenschaft mit dem Potential, die vorhandenen Minerale Quarz, Feldspat, Kaolin und Halloysit durch die Veredelungen attraktiv vermarkten zu können. Das infrastrukturell gute Umfeld und die Fortschritte in der Produktforschung bieten ausgezeichnete Wachstumschancen für das Unternehmen. Der zeitraum bis zur kommerziellen Umsetzung ist jedoch noch von unternehmerischen Risiken geprägt. Die Finanzierung der Produktionsstätte und Genehmigungen für Abbau und Produktion sind zum zeitpunkt der Analyse noch nicht gesichert. In Anbetracht der minenfreundlichen Gesetzgebung des Landes und der bisher erkennbaren Wirtschaftlichkeit der Produkte sollten diese Hürden jedoch zu meistern sein. Als möglicher zeitpunkt für den Produktionsstart kann das Jahresende 2018, bzw. das Frühjahr 2019 ins Auge gefasst werden. In diesem zeitrahmen werden sich auch Produktforschung konkretisieren und Abnehmerverträge für die Produkte finden lassen. In Anbetracht der Qualität der Vorkommen sehen wir große Chancen, dass I-Minerals dies erreichen kann und durch die Produktion zu einem wertvollen inländischen Lieferanten von gesuchten Produkten aufsteigt.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/14663.pdf Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden www.miningscout.de.

