Der kanadische Bahntechnik-Konzern Bombardier prüft offenbar die Schließung ganzer Standorte in Deutschland. Dies ist Teil des Sanierungsplans, mit dem über ein Viertel der Belegschaft in Deutschland von derzeit 8.500 Mitarbeitern abgebaut werden soll.



Noch gibt es seitens Bombardier keine Beschlüsse. Bereits im vorigen Frühjahr hatte Bombardier 1.400 Arbeitsplätze in Deutschland abgebaut. Ende Oktober erklärte der Konzern, man werde im Zuge des Sparkurses weltweit weitere 7.500 Stellen streichen. Davon würden 5.000 in der Bahntechnik-Spartewegfallen, die ihren weltweiten Hauptsitz in Berlin hat.



Bernecker Redaktion / www.bernecker.info