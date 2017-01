Von Markus Klausen

FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen hat auch im Dezember rasant zugelegt und dabei erneut von starken Verkäufen in China profitiert. Der Absatz der Marke VW stieg um 16,4 Prozent auf 567.900 Fahrzeuge, teilten die Wolfsburger am Montag mit. In China, dem mit Abstand größten Einzelmarkt des Konzerns, zogen die Verkäufe um knapp 29 Prozent an und damit deutlich stärker als im Gesamtjahr (+14 Prozent).

VW erzielte im Gesamtjahr trotz des Abgasskandals insgesamt ein Absatzplus von 2,8 Prozent auf knapp 6 Millionen Fahrzeuge der Kernmarke. Etwas schlechter lief es für den DAX-Konzern in Europa, wo die Verkäufe 2016 um 0,9 Prozent sanken. Im Dezember stiegen die Verkäufe in der Region um 4,9 Prozent.

"Der erfreuliche Abschluss des Jahres 2016 macht uns Mut für 2017 - einem Jahr mit vielen wichtigen Produktpremieren in allen Regionen", wird Jürgen Stackmann, Vertriebsvorstand der Marke Volkswagen, in der Mitteilung zitiert.

