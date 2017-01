Zürich - Während die meisten Börsen am Montag noch geschlossen waren, konnte der DAX in der vergangenen Woche nach einem starken Dezember nochmals eine Stufe höher steigen. Dies, nachdem die Kurse am letzten Handelstag im 2016 zurückgeglitten waren. Die übrigen Börsen folgten am Dienstag mit positivem Grundton.

Am Freitag stützte der Arbeitsmarktbericht in den USA mit Hochrevisionen früherer Monatsdaten. Der S&P 500 konnte in der ersten Handelswoche 2017 somit 1.7% zulegen, der DAX 1.0%, der Euro Stoxx 50 1.3% und der SMI gar 2.4%. Bankaktien sprangen dank Hochstufungen bei diversen Brokern über 5% in die Höhe, darunter Deutsche Bank (+6.2%) UBS (+6.6%) und Credit Suisse gar 8.8%.

Auf der Zinsseite wurde der massive Anstieg seit der Wahl von D. Trump verdaut und die Renditen für zehnjährige Staatsanleihen in den USA konsolidierten bei 2.42%. In Deutschland kam es zu einem Anstieg von 10 Basispunkten auf 0.30%, nachdem die Renditen von 0.40% per Mitte Dezember bis Ende 2016 auf 0.20% korrigiert hatten. Ein ähnliches Bild in der Schweiz, wo die Rendite von -0.19% auf -0.10% anzog.

Der EUR konnte sich von einem schwachen Support bei 1.04 zum USD per Ende Jahr etwas lösen und erstarkte auf 1.05, befindet sich aber weiterhin einem Abwärtskanal. Umgekehrt konsolidierte ...

