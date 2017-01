Führendes Mobile-Ad-Netzwerk setzt auf genauere Standortdaten, um das Targeting und Reporting zu optimieren.

Digital Element, der führende Anbieter von IP-Geolocation-Technologie, hat heute bekanntgegeben, dass sich die Mobile-Advertising-Agentur und das Affiliate-Netzwerk Linkadia für seine IP-Geolocation-Lösung NetAcuity entschieden hat. Mit dieser Technologie kann Linkadia seine Targeting-Leistung im Bereich Mobile Werbung weiter steigern und die Ergebnisse für seine Kunden maximieren.

Linkadia bietet seinen Kunden eine 360-Grad-Lösung, in der insbesondere globalen Premium-Werbekunden und Herausgebern Lösungen im Bereich Benutzerakquise, Traffic-Monetarisierung und Media-Planung an die Hand gegeben werden. Durch die Integration der IP-Geolocation-, Mobilfunkbetreiber- und ISP-Daten von Digital Element kann das Unternehmen künftig die Genauigkeit seiner Geotargeting-Möglichkeiten für Kunden in mehr Ländern denn je erhöhen und so seinen Werbeerfolg und ROI steigern.

Außerdem kann Linkadia dank der Proxy-Datenbank von Digital Element, die Informationen zu Typ und Beschreibung des Proxy enthält, verdächtige Verbindungen identifizieren, die versuchen, ihren Standort zu fälschen. So kann das Unternehmen sicherstellen, dass Leistungsdaten, die es mit seinen Kunden teilt, Konvertierungen von legitimem Datenverkehr anzeigen.

"Wir bei Linkadia sind uns durchaus über jeden Aspekt im Klaren, der die Effizienz von Werbung beeinträchtigen könnte. Für uns ist es absolut notwendig, unseren Kunden die bestmögliche Lösung anzubieten, damit diese ihre Ziele dauerhaft erreichen", erklärt Dani Santamaria, CEO und Gründer von Linkadia. "Durch die Nutzung der IP-Geolocation-Informationen und des Fachwissens von Digital Element können wir unsere Einnahmen erhöhen, denn wir werden künftig mehr Länder und Träger als jemals zuvor abdecken. Im Rahmen unserer Untersuchung von IP-Geolocation-Lösungen haben wir eine großartige Resonanz auf Digital Element erhalten, und mit seiner vielseitigen und kinderleicht einsetzbaren Technologie ist das Unternehmen der perfekte Partner für unsere Bedürfnisse."

Das 1999 gegründete Unternehmen Digital Element ist ein Vorreiter der IP-Geolocation-Technologie, und seine NetAcuity-Technologie hat das Gebiet der IP-Geolocation revolutioniert. Durch eine Kombination der Routinginfrastrukturanalyse mit anonymen Erkenntnissen durch ein Netzwerk globaler Handelspartner liefert NetAcuity die weltweit detailliertesten Datensätze, die User-Anonymität wahren und den höchsten Datenschutzstandards für Enduser entsprechen.

"Linkadia baut darauf, dass feingranulare Daten die besten Leistungen für seine Kunden generieren", erläutert Elena Vega, Southern Europe Business Development Director bei Digital Element. "Mithilfe unserer branchenweit führenden IP-Location- und Intelligence-Daten sind wir unseren Wettbewerbern stets einen Schritt voraus, denn wir bieten Nutzern von Mobile Advertising, die die Effizienz ihrer Werbekampagnen steigern möchten, einen unverzichtbaren Service an."

Durch die Partnerschaft mit Digital Element schließt sich Linkadia einem Portfolio von hochkarätigen Werbenetzen an, bestehend aus Microsoft, Weborama, Vibrant Media, MediaMath, Crimtan, Adform, Infectious Media, Webtrekk, Nielsen, The Ströer Group, InSkin Media, AOL's ADTECH, Voluum.com und Cxense.

Über Digital Element

Seit 1999 bietet Digital Element globale Geolocation-Lösungen an, die Online-Initiativen mit Jederzeit-Überall-Relevanz und Kontext versehen von Desktop- bis hin zu Mobilgeräten. Die patentierte Technologie des Unternehmens wurde zertifiziert und akkreditiert, Echtzeit-Zugang zu genauer und zuverlässiger Location Intelligence ohne Verletzung der Privatsphäre des Users bereitzustellen. Seit mehr als einem Jahrzehnt vertrauen viele der weltweit größten Websites, Marken, Werbenetze, Social Media Plattformen und Mobile Publisher auf Digital Elements Technologie in Bezug auf das Targeting ihrer Werbung, die Lokalisierung des Inhalts, Verbesserung der Analysen und Verwaltung der Inhaltsrechte sowie Erfassung und Verhinderung von Betrug.

Besuchen Sie www.digitalelement.com für weitere Informationen darüber, wie Sie die Online-Welt mit der Offline-Power des Standorts bereichern können. Mit seinen Hauptsitzen in Atlanta und London ist Digital Element eine Division der Digital Envoy Inc.

Über Linkadia

Linkadia ist ein globales Netzwerk aus digitalen Marketingagenturen und Mobile-Affiliates, das von Experten mit mehr als 14 Jahren Erfahrung in der Branche gegründet wurde. Mit seinen Experten im Bereich Benutzerakquise und Mobil-Traffic-Monetarisierung hilft Linkadia Marken, nativen Apps und digitalen Unternehmen dabei, ihre Ziele zu erreichen. Dank seiner unternehmenseigenen Adserving- und Technologielösungen kann Linkadia auf über 80 Märkten in Europa, Lateinamerika und Asien einen qualitativ erstklassigen Service anbieten.

Beginnen auch Sie, für Ihre digitalen Dienstleistungen Produkte Werbung zu machen:

App Install-Kampagnen (CPI)

Mobile Abonnements (CPA)

Branding-Kampagnen (CPC/CPM)

App-Ranking-Lösungen

Leadgenerierung (CPL)

"Willkommen in unserer digitalen Welt"

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170109005051/de/

Contacts:

GingerMay PR

Naomi Whittome

naomi.whittome@gingermaypr.com

Tel.: +44 (0)203 642 1124