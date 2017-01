- die außerordentliche Hauptversammlung findet am Freitag, dem 17. Februar 2017 im Offiziersheim der Albkaserne an der Landstraße L218, 72510 Stetten am kalten Markt um 10:00 Uhr statt. Squeeze-out-Beschluss zu 11,06 €/Aktie. Hier finden Sie die komplette Tagesordnung zur a.o.-HV der primion Technology AG.