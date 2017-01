Peachtree City, Georgia und Fort Worth, Texas (ots/PRNewswire) - Greiner aerospace Inc. hat die Wencor Group als weltweiten Vertriebspartner benannt. Die Wencor Group wird im Rahmen der neuen Partnerschaft, in Erweiterung ihres bereits bestehenden Marktpotentials, ab dem 31. Dezember 2016 Flugzeugkissen und Bezüge für den globalen Luftfahrtmarkt einschließlich Asien, Europa und ganz Amerika bereitstellen.



"Greiner aerospace besitzt das beste Verständnis und die größte Innovationskraft für Flugzeugkissen und Bezüge in der Luftfahrtbranche. Greiner aerospace stellt mit höchsten Qualitätsstandards wöchentlich tausende von Kissen her, und gemeinsam haben wir eine stärkere Präsenz auf dem Markt mit Mehrwert für unsere Kunden", erklärte Dave Daniels, VP Sales-North America der Wencor Group.



"Wir sind sehr zufrieden und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Wencor, um den Weltmarkt durch Wencors Verkaufs- und Vertriebsnetz noch besser bedienen zu können", sagte Thomas Danner, CEO von Greiner aerospace.



Wencor wird primärer lagerhaltender Vertreiber von Greiner aerospace Flugzeugkissen und Bezügen für Anschlussmarktprodukte, und investiert weiterhin kontinuierlich in zuverlässige Lösungen, die Vertrauen und Wert schaffen. Die Wencor Group und Greiner aerospace arbeiten eng zusammen, um die Bereitstellung qualitativ hochwertiger Produkte zu gewährleisten, die die Performance- und Verfügbarkeitserwartungen des Marktes erfüllen.



Informationen zu Wencor Group



Die Wencor Group ist global führend in der Luft- und Raumfahrtindustrie und bietet PMA-Gestaltung, CMM und DER-Reparaturen sowie Vertriebslösungen für den Fluglinienbetrieb, Instandsetzungsstützpunkte, Hersteller und das Militär auf der ganzen Welt. Zu den Konzerngesellschaften zählen unter anderem: Wencor, Aerospace Coatings International, Soundair Aviation Services, Flight Line Products, Xtra Aerospace und Kitco Defense. Die Wencor Group hat ihren Hauptsitz im Großraum Atlanta und verfügt über weitere Niederlassungen in Utah, Amsterdam, Singapur, Peking, Shanghai, Istanbul, Miami, Washington, Alabama und Südkalifornien. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.wencorgroup.com.



Informationen zu Greiner aerospace Inc.



Greiner aerospace ist ein Full-Service-Anbieter für Sitzkomfort im Flugzeug und Design und kann allen Kundenanforderungen gerecht werden, von Lang- bis Kurzstrecke, von Economy Class bis First Class. Greiner aerospace ist Anbieter für Sitzkissen und Bezüge bei allen weltweit führenden Sitzherstellern. Das Unternehmen ist global mit fünf Standorten auf drei Kontinenten vertreten und bemüht sich, seine Kunden mit den innovativsten Produkten und Materialien zu unterstützen. Greiner aerospace ist ein Unternehmen von Greiner Foam International. Weitere Informationen finden Sie unter www.greiner-aerospace.com



Pressekontakt: Brian Humphrey, +1-678-490-0140