Frankfurt - Der Arbeitsmarkt in den USA ist in einer robusten Verfassung, berichten die Analysten der Helaba.Ende 2016 habe sich der Stellenaufbau fortgesetzt, die Arbeitslosenquote liege unterhalb der 5%-Marke und die Stundenlöhne seien gestiegen. Andere Konjunkturzahlen seien zuletzt ebenfalls freundlich ausgefallen, allen voran die Einkaufsmanagerindices des Verarbeitenden Gewerbes und des Dienstleistungssektors. Vor diesem Hintergrund scheinen weitere Leitzinserhöhungen gerechtfertigt, so die Analysten der Helaba. Die FOMC-Mitglieder würden im Mittel (Median) drei Schritte bis Ende dieses Jahres für angemessen halten.

