Frankfurt - In der zweiten Handelswoche des neuen Jahres ist der Emissionskalender bereits sehr gut gefüllt, berichten die Analysten der Helaba.Den Auftakt gebe die Österreichische Finanzagentur morgen mit der Aufstockung zweier RAGB-Serien im 10- und 30-jährigen Laufzeitbereich. Letzterer sei in dieser Woche insgesamt gut vertreten, denn auch Großbritannien und die Niederlande möchten ultralange Mittel aufnehmen. Die deutsche Finanzagentur werde gleich zweimal aktiv und neben der Aufstockung eines Linkers auch eine neue 10-jährige Benchmarkanleihe platzieren. In der zweiten Wochenhälfte liege der Fokus auf der EWU-Peripherie; Details zu den italienischen Emissionen im mittleren und langen Laufzeitbereich würden im Laufe des heutigen Tages bekannt gegeben.

Den vollständigen Artikel lesen ...