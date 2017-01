Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Montag wenig verändert gestartet und auch innerhalb der ersten dreissig Handelsminuten auf keine eindeutige Richtung eingeschwenkt. Nach den starken Kursgewinnen in der Vorwoche lege der Markt eine Verschnaufpause ein, hiess es im Handel. Die US-Börsen waren am vergangenen ...

