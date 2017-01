Eine globale Rezession oder Depression vorherzusagen ist niemals einfach. Rezessionen wie zum Beispiel die Finanzkrise scheinen rückblickend auch oft offensichtlich gewesen sein. Probleme gibt es, wenn die Schulden besonders hoch sind und die Vermögenswerte im Besitz der Banken mit Risiken behaftet sind. Ein mangelndes Verständnis von Seiten der Regulierungsbehörden kann auch nicht schaden.



Zum damaligen Zeitpunkt gab es aber nur sehr wenige Investoren, die sich hätten vorstellen können, dass die Weltwirtschaft in derart große Schwierigkeiten geraten könnte. Jede Menge Geld wurde seither in die Weltwirtschaft gepumpt und ultraniedrige Zinsen festgesetzt, so dass die Situation auch jetzt sehr gefährlich aussieht.

Dasselbe alte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...