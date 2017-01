Was zeichnet eine gute Autovermietung aus? Das Deutsche Kundeninstitut (DKI) hat im Auftrag des Handelsblatt mehr als 1.400 Kunden befragt. Die Ergebnisse zeigen einige Überraschungen im Detail.

Der größte Anbieter ist nicht der Beste, und der Gesamtsieger ist nicht der Beliebteste. Außerdem schlägt der Kleinste aller anderen bei den Oberklasse-Konditionen. Dies sind drei Detailergebnisse des Autovermieter-Tests, den das Deutsche Kundeninstitut (DKI) im Auftrag des Handelsblatt durchgeführt hat. Dazu nahmen im Herbst 2016 insgesamt 1.453 Kunden der acht Dienstleister Avis, Buchbinder, Budget, Enterprise Rent-a-car, Europcar, Hertz, Sixt und Starcar an einer Online-Befragung teil.

Den achten und letzten Platz in der Untersuchung belegt Budget mit der Note "befriedigend". So war grundsätzlich keine Reservierung in Filialen möglich, Oberklassemodelle können gar nicht angemietet werden. Dazu kommt: Bei Zusatzleistungen wie Navigationsgerät, Vollkasko ohne Selbstbeteiligung oder Schneeketten zählte Budget zu den teuersten Anbietern, eine Reifenversicherung gibt es nicht. Neben dem Angebot mit der Note "mangelhaft" blieb der Service im Mittelfeld: Kundenbetreuung per E-Mail gibt es nicht, Facebook-Anfragen blieben unbeantwortet.

Gesamtsieger der Studie ist Sixt mit 86,9 von 100 möglichen Leistungspunkten und der Note "sehr gut". Sowohl beim Kriterium "Konditionen" als auch in der Kategorie "Angebot" belegt das Unternehmen, das oft durch frisch-freche Werbung auffällt, den ersten Platz.

Allerdings gibt es auch beim Sieger noch Raum für Verbesserungen: So wurde im Test auf E-Mails teils gar nicht reagiert, oder die gestellte Frage wurde nicht beantwortet. Hinsichtlich Freundlichkeit, Kompetenz und Hilfsbereitschaft der Mitarbeiter liegt Sixt nur im Mittelfeld des Vergleichs.

Sieger in Sachen Kundenservice ist mit Buchbinder der Vorletzte im Gesamtranking, mit eingeschränktem Angebot und teuren Konditionen.

Gesamtwertung: Bester Autovermieter

RankingUnternehmenPunkteNote1Sixt86,9sehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...