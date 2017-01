Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Monheim am Rhein (pta008/09.01.2017/10:00) - Die Hauptversammlung der Weng Fine

Art AG, die am 19. Dezember in Düsseldorf stattfand, war trotz des späten

Termins erfreulich gut besucht. Die Präsenz lag bei fast 87 % der

stimmberechtigten Aktien.



Sämtliche Beschlussvorlagen der Verwaltung wurden mit Ergebnissen von mehr als

98 % angenommen. Der Vorstand wurde einstimmig entlastet wie auch die Auszahlung

der Dividende von 10 Cent je Aktie an die freien Aktionäre und 5 Cent je Aktie

an den Großaktionär ohne Gegenstimme erfolgte.



Ein Bericht zur Hauptversammlung sowie die detaillierten Abstimmungsergebnissen

können auf der Webseite des Unternehmens abgerufen werden.



Nach Abschluss des Geschäftsjahres kann der Vorstand seine Umsatzschätzung für

die WFA-Gruppe für 2016 auf 7,5 - 8,0 Mio. EUR erhöhen. Dies würde einen

weiteren Umsatzzuwachs von etwa 20 % gegenüber 2015 bedeuten, obwohl das

Sentiment in den meisten Teilbereichen des Kunstmarktes seit dem Herbst 2015

ne-gativ war. Auch der Ertrag sollte 2016 gegenüber dem Vorjahr wiederum

zugelegt haben - das EBIT in der Gruppe wird mit über 1 Mio. EUR erwartet.

Schließlich wird das Eigenkapital voraussichtlich auf über 9 Mio. EUR

steigen.



Aufgrund des weiterhin negativen Sentiments im Kunstmarkt und des unsicheren

wirtschaftlichen und poli-tischen Umfelds auf einigen wichtigen Märkten wird der

Vorstand erst im Frühjahr eine Prognose für das an-gelaufene Geschäftsjahr 2017

veröffentlichen können.



Die ordentliche Hauptversammlung 2017 soll am 31. August 2017, wiederum in

Düsseldorf, stattfinden.



ÜBER DIE WENG FINE ART AG



Die Weng Fine Art AG (www.wengfineart.com) mit Konzerngesellschaften in

Deutschland und der Schweiz ist ein führendes, international agierendes

Kunsthandels- und Beratungsunternehmen. Die gründergeführte Gesellschaft vereint

langjährige Expertise im Kunstmarkt mit wirtschaftlichem Know-how. Weitere

Erfolgsfaktoren sind der große Bestand an Kunstwerken mit Schwerpunkt auf

der Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts sowie attraktive

Finanzierungsmöglichkeiten. Ergänzend zum traditionellen Kunsthandel strebt das

Unternehmen eine führende Rolle im Kunst E-Commerce an.



Weng Fine Art AG

Rüdiger K. Weng, Vorstand

Rheinpromenade 8 | 40789 Monheim am Rhein

Telefon +49 (0)2173 690 8700 | Telefax +49 (0)2173 690 8701

E-Mail rkweng@wengfineart.com



