Stadtlohn - Der EUR notierte am Freitag morgen bei 1,0605/1,0575 USD, so die Experten von "day-trading-live.de". Bis zum späten Vormittag habe er sich der 1,0600 USD annähern können, sei jedoch nicht wesentlich über diese Marke gekommen. Es sei ein kleiner Rücksetzer an die 1,0565 USD gefolgt bevor es im Rahmen der Bekanntgabe der US-Arbeitsmarktdaten zu einem Spike an die 1,0622 USD gekommen sei.

