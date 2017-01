McDonald's verkauft einen Großteil seines Geschäfts in China und Hongkong. Bis zu 2,1 Milliarden Dollar legen die Käufer dafür hin. Dafür gibt es 80 Prozent des China-Geschäfts der Burger-Kette.

Der Fast-Food-Riese McDonald's gibt die Kontrolle über sein Geschäft in China ab. Ein Konsortium bestehend aus dem chinesischen Konglomerat Citic und der Beteiligungsgesellschaft Carlyle erwerben 80 Prozent an dem China-Geschäft der Burger-Kette, wie die Beteiligten am Montag mitteilten. Die restlichen 20 Prozent bleiben bei McDonald's.

Das China-Geschäft mit über 2400 Restaurant auf dem chinesischen ...

