Evotec hat heute bekannt gegeben, die bestehende Zusammenarbeit mit Eternygen zu vertiefen. Fortan wird Evotec nicht nur als Partner in der präklinischen Entwicklung, sondern auch als Investor fungieren, so Evotec in einer Mitteilung am Montag. Gemeinsam mit einem Investoren-Konsortium bestehend aus dem von der IBB Beteiligungsgesellschaft mbH verwalteten VC Fonds Technologie Berlin, zwei namhaften Family Offices und Epidarex beteiligt sich Evotec an der Serie-A-Finanzierungsrunde, die ein Gesamtvolumen von 8,0 Millionen Euro umfasst.

