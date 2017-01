Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Montag wenig verändert gestartet und auch innerhalb der ersten dreissig Handelsminuten auf keine eindeutige Richtung eingeschwenkt. Nach den starken Kursgewinnen in der Vorwoche lege der Markt eine Verschnaufpause ein, hiess es im Handel. Die US-Börsen waren am vergangenen Freitag nach dem recht positiven US-Arbeitsmarktbericht weiter vorgerückt. Dabei verfehlte der Leitindex Dow Jones im Tagesverlauf die Rekordmarke von 20'000 Zählern um weniger als einen Punkt. Die Börse in Tokio blieb zu Wochenbeginn feiertagsbedingt geschlossen.

Nach dem "Trump-Rally" werden mittlerweile allerdings immer mehr Stimmen laut, die bereits Übertreibungen sehen und vor Rückschlägen warnen. Entscheidend für die weitere Kursentwicklung wird auch die langsam anlaufende Berichtssaison sein. Während der vergangenen Wochen seien es Erwartungen an die "Trumponomics" gewesen, welche Börsen angeschoben hätten, hiess es im Handel weiter. Nun gehe es um Fakten. Hierzulande wird Sika am Dienstag mit dem Umsatzausweis für das vergangene Geschäftsjahr den Reigen eröffnen.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 9.30 Uhr 0,05% tiefer bei 8'413,38 Punkten. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gewinnt 0,02% auf 1'329,22 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,03% auf 9'168,58. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 14 im Plus, 13 im Minus und drei unverändert.

Einen ...

