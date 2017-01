Hamburg/Frankfurt (ots) - Das neue Jahr fängt gut an für die Ehrlich Brothers: Die Begeisterung für die gerade gestartete Tour FASZINATION ist groß und zahlreiche Zusatztermine für 2017 und 2018 wurden bereits in den Tourkalender aufgenommen. Der Magische Zirkel von Deutschland verlieh den Zauberbrüdern zum dritten Mal die Auszeichnung »Magier des Jahres«. Und bei ihrer Abendshow in der Barclaycard-Arena in Hamburg wurde nun auch der zweite Weltrekord offiziell bestätigt und zertifiziert, den sie bei ihrer Stadionshow im Juni 2016 in Frankfurt durchgeführt hatten.



Am 08. Januar 2017 erhielten Andreas und Chris Ehrlich bei ihren ausverkauften Shows in Hamburg ihre Weltrekord-Urkunde vom REKORD-INSTITUT für DEUTSCHLAND (RID) für den »Zaubertrick mit den meisten beteiligten Zuschauern«. Hierzu überraschte Rekordrichter Olaf Kuchenbecker die beiden Zauberbrüder beim Finale Ihrer Abendshow auf der Bühne. Vorausgegangen war eine Illusion, die eigens für die Stadionshow in der Commerzbank-Arena in Frankfurt entwickelt und dort am 11. Juni 2016 aufgeführt wurde. Den Zuschauern im Innenraum gelang es dabei vorauszusagen, an welches Wahrzeichen die Besucher auf den Rängen dachten. Aktiv nahmen an diesem Kunststück 8.574 Personen teil und erzielten so den zweiten Weltrekord für die Ehrlich Brothers!



Der erste erfolgreiche Weltrekord aus Frankfurt war für die nach Zuschauern »größte Zaubershow der Welt«, der Andreas und Chris Ehrlich nach der Stadionshow mit 38.503 Zuschauern anerkannt, und dann im Oktober in dem vom RID herausgegebenen Rekordbuch »Weltrekorde made in Germany, Österreich, Schweiz« eingetragen wurde.



Die Ehrlich Brothers touren zurzeit mit ihrer brandneuen Show FASZINATION durch die größten Arenen in Deutschland, Österreich und in der Schweiz.



ÜBER DAS RID:



WELTREKORDE MADE IN GERMANY, SCHWEIZ, ÖSTERREICH, das vom RID herausgegebene Buch der deutschen Weltrekorde ist im Verlag »arsEdition« erschienen. Das REKORD-INSTITUT für DEUTSCHLAND (RID) sammelt und prüft Höchstleistungen aller Art aus dem deutschen Sprachraum und erkennt (Welt-)Rekorde an, die online auf www.rekord-institut.de präsentiert werden. Auf Wunsch zertifiziert das RID Rekorde mit der offiziellen Überreichung einer Rekordurkunde.



