Von Benjamin Krieger

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktien der Lufthansa und die des Dialyse-Anbieters Fresenius Medical Care (FMC) werden zu Wochenbeginn abgestraft. Bei der Lufthansa bemängeln Händler einen sehr vorsichtigen Ausblick auf das neue Jahr. Bei FMC drohen hohe Einbußen auf dem wichtigen US-Markt wegen neuer Vorschriften im US-Gesundheitswesen. Beide DAX-Aktien büßen deutlich ein. Der DAX gibt im frühen Handel um 0,5 Prozent auf 11.546 Punkte nach. Der Euro-Stoxx-50 handelt 0,5 Prozent niedriger bei 3.306 Punkten.

Als "enttäuschend" bezeichnet Jack Diskin vom irischen Broker Goodbody die Aussagen der Lufthansa zum Geschäftsjahr 2017. Fasse man die verschiedenen Prognosen der Lufthansa zu Umsatz, Auslastung und Treibstoffkosten zusammen, so errechne sich daraus ein Gewinn, der um 7 Prozent unter dem aktuellen Marktkonsens liege. Die Aktie verliert 5,5 Prozent.

Laut FMC könnte eine neue US-Verordnung das Ende der Beitragsunterstützung zur Krankenversicherung bestimmter Dialyse-Patienten bedeuten. Davon könnten 700 bis 2.000 Patienten betroffen sein. Die Analysten der Citigroup berechnen aus diesen Aussagen eine Belastung des Gewinns von bis zu 140 Millionen Dollar. "Wir wollen eine Stellungnahme von FMC dazu einholen", heißt es von der Citigroup. Die FMC-Aktie bricht um 7,3 Prozent ein.

VW steigen - Einigung im Abgasskandal in Sicht

VW steigen 3,8 Prozent, gestützt von der Aussicht auf eine baldige Einigung im Abgasskandal in den USA. VW-Markenchef Herbert Diess sagte am Sonntagabend in Detroit im Vorfeld der Autoshow, "wir können zur Zeitschiene zwar keinen Kommentar abgeben, doch wir hoffen, dass es so schnell wie möglich passiert".

Continental geben um 0,5 Prozent nach. JP Morgan hat die Aktie von "Übergewichten" auf "Neutral" gesenkt. Die Hannoveraner rechnen zudem für 2017 mit einem Umsatz von mehr als 43 Milliarden Euro und einer Gewinnmarge von mehr als 10,5 Prozent. Händler nennen diese Ziele "vorsichtig".

Aktien von Schaeffler verlieren 3,2 Prozent und Hella 2,5 Prozent, beide sind von JP Morgan abgestuft worden. Hochgestuft auf "Übergewichten" haben die Analysten dagegen die Stabilus-Aktien, die um 2,8 Prozent steigen.

In Mailand steigen Fiat Chrysler um 2,7 Prozent. Der Automobilhersteller will 2.000 neue Jobs in zwei Fabriken in den US-Bundesstaaten Michigan und Ohio schaffen. Der Konzern will 1 Milliarde US-Dollar in die Standorte investieren.

In London klettern TUI um 1 Prozent. Der russische Investor Alexey Mordashow hat jüngst den Anteil an TUI aufgestockt durch Aktienkäufe am Markt. Laut der Website von TUI hält Mordashow gegenwärtig 19 Prozent der Anteile.

Am Devisenmarkt tritt der Euro zum US-Dollar mit 1,0540 auf der Stelle. Am Euro-Rentenmarkt bewegen sich die Notierungen von Bundesanleihen ebenfalls kaum.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.306,13 -0,45 -15,04 0,47 Stoxx-50 3.036,73 -0,46 -13,96 0,87 DAX 11.546,15 -0,46 -52,86 0,57 MDAX 22.142,24 -0,51 -113,03 -0,21 TecDAX 1.838,79 -0,01 -0,10 1,49 SDAX 0,00 0,00 0,00 1,04 FTSE 0,00 0,00 0,00 0,94 CAC 0,00 0,00 0,00 0,98 Bund-Future 162,82 0,00 -0,8 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8.09 Uhr Fr, 17:37 % YTD EUR/USD 1,0539 -0,01% 1,0540 1,0563 +0,2% EUR/JPY 123,4425 -0,13% 123,6080 123,28 -0,9% EUR/CHF 1,0727 0,0% 1,0727 1,0717 +0,2% EUR/GBP 0,8645 +0,59% 0,8645 1,1659 +1,4% USD/JPY 117,15 -0,12% 117,29 116,66 +0,2% GBP/USD 1,2190 -0,00% 1,2190 1,2314 -1,2% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,55 53,99 -0,8% -0,44 -0,3% Brent/ICE 56,68 57,1 -0,7% 0,00 -0,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.174,53 1.172,90 +0,1% +1,64 +2,0% Silber (Spot) 16,47 16,49 -0,1% -0,02 +3,4% Platin (Spot) 974,00 968,05 +0,6% +5,95 +7,8% Kupfer-Future 2,54 2,55 -0,1% -0,00 +1,6% ===

