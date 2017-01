Liebe Trader,

das Wertpapier des Suchmaschinenbetreibers Google tendiert bereits seit Anfang 2015 in einem mittelfristigen Aufwärtstrend und konnte von 490,91 US-Dollar auf ein bisheriges Jahreshoch in 2016 bei 839,00 US-Dollar zulegen. Allerdings pausierte die Aktie innerhalb des abgelaufenen Jahres grob seitwärts und konnte den Jahresabschluss nur marginal im Plus beenden. Dennoch zeigt sich seit einigen Wochen wieder ein deutlich festeres Chartbild und erlaubte es zu Beginn von 2017 auf frische Jahreshöchststände zuzulegen. Insbesondere die Dezemberhochs bei 824,30 US-Dollar stehen aktuell im Fokus der Marktteilnehmer, ein Ausbruch darüber würde sofortiges Kurspotential zu den Jahreshochs aus 2016 freisetzen - darüber hinaus stünde aber noch weitaus größeres Kurspotential bereit und kann bestens auf der Long-Seite kurzfristig nachgehandelt werden.

Long-Chance:

Sobald die Aktie noch über ihre Freitagshochs bei 828,96 US-Dollar zulegen kann, wird eine weitere Kaufwelle in Richtung der Jahreshochs aus 2016 bei 839,00 US-Dollar erwartet. Darüber könnte es noch in dieser Woche sogar an runde Marke von 850,00 US-Dollar weiter aufwärts gehen, eine maßgebliche Trendbegrenzung ist im Bereich von etwa 865,00 US-Dollar zu finden. Erst an dieser Stelle wird wieder ein mehrwöchiger Pullback wahrscheinlich. Eine entsprechende Verlustbegrenzung gemessen am Basiswert bei einem direkten Long-Einstieg sollte aber noch knapp unterhalb der Marke von 813,00 US-Dollar angesetzt werden. Etwas eintrüben dürfte sich das Chartbild von Google kurzfristig bei einem Rücksetzer unter die runde Marke von 800,00 US-Dollar, Abgaben auf die 200-Tage Durchschnittslinie bei aktuell 773,69 US-Dollar wären die Folge. Darunter muss zwingend mit einem Rücksetzer auf die markante Horizontalunterstützung bei 753,48 US-Dollar gerechnet werden.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Buy-Order: 829,00 US-Dollar

Kursziel: 839,00 / 850,00 / 865,00 US-Dollar

Stopp: < 813,00 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 16,00 US-Dollar

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Alphabet Inc., Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 825,21 US-Dollar; 10:20 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

