Frankfurt - Die internationalen Aktienmärkte sind freundlich in das neue Börsenjahr gestartet, so die Experten von Union Investment. Bei ruhigem Handel hätten die wichtigsten Aktienindices der Welt Zugewinne verzeichnet. Der MSCI World habe in lokaler Währung unter dem Strich 1,5 Prozent zugelegt.

Den vollständigen Artikel lesen ...