Berlin - In der 9. Sitzung des AfD-Bundeskonventes am Samstag, 7. Januar 2017, wurde Bundesvorstandsmitglied Julian Flak einstimmig als Vorsitzender des Gremiums wiedergewählt, so die Alternative für Deutschland (AfD) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Flak hatte bereits zuvor den Konvent erfolgreich geleitet und maßgeblich an entscheidenden Beschlüssen für die Bundespartei mitgewirkt.

