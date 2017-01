FMW-Redaktion

Es tut sich was zu Wochenbeginn - vor allem an den Devisenmärkten. Da ist zunächst einmal das britische Pfund, das zum US-Dollar auf den tiefsten Stand seit drei Monaten fällt:

(Chart GBP/USD)

Premierministerin May hatte am Wochenende in einem Fernsehinterview mit Sky News klar gemacht, dass ihr Fokus auf der Kontrolle der Immigration liegt - und man eben notfalls auf den ungehinderten Zugang zum EU-Binnenmarkt verzichten werde:

"We are leaving. We are coming out. We are not going to be a member of the EU any longer, so the question is what is the right relationship for the U.K. to have with the European Union when we are outside. (..) We will be able to have control of our borders, control of our laws, but we still want the best possible deal for U.K. companies to be able to trade in and within the EU and European companies to operate and trade in the U.K."

Tenor: Hauptsache raus aus der EU - alles andere müsse man dann sehen. Laut eigenen Aussagen möchte May in den kommenden Wochen Details ihrer Brexit-Strategie bekannt geben, doch meinen nicht wenige Beobachter, dass es gar keine Brexit-Strategie gebe - mit Ausnahme des bisher geäußerten Rosinen-Picker-Programms: wir wollen alle Vorteile und keine Nachteile haben durch den Brexit. Sollte UK den Zugang zum EU-Binnenmarkt verlieren und dann gleichzeitig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...