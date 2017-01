Wiesbaden - Der deutsche Konjunkturmotor brummt. Im November habe die Gesamtproduktion zugelegt und die Exporte seien so stark gestiegen wie seit über viereinhalb Jahren nicht mehr, teilte das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mit. Die Konjunktur habe zuletzt Fahrt aufgenommen, sagen Experten. Erste Folgen des Brexit hätten sich aber dennoch bemerkbar gemacht. Zudem lauern 2017 weitere Risiken - die deutsche Wirtschaft könne daher derzeit jeden Rückenwind gut gebrauchen.

Für eine positive Überraschung sorgte die Exportentwicklung: Die Ausfuhren legten kalender- und saisonbereinigt gegenüber dem Vormonat um 3,9 Prozent zu. Das war der stärkste Anstieg seit Mai 2012. Volkswirte hatten lediglich mit einem Plus von 0,5 Prozent gerechnet. Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat stiegen die Exporte um 5,6 Prozent. Damit sind einmal mehr Rekordwerte erreicht. "Deutschland hat noch nie Waren in so hohem Wert in einem Monat exportiert und importiert wie im November 2016", kommentiert Stefan Kipar, Experte bei der Bayern LB.

Erste Auswirkungen des Brexit-Votums

Dennoch hätten sich auch erste Auswirkungen des anstehenden Austritts Grossbritanniens ...

