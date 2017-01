Wien - In den USA fiel der Arbeitsmarktbericht für Dezember alles in allem solide aus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Zwar habe sich der Beschäftigungszuwachs (ohne Landwirtschaft) auf 156 Tsd. neue Stellen verlangsamt, allerdings sei der Vormonat um 26 Tsd. auf 204 Tsd. nach oben revidiert worden. Somit sei der amerikanische Arbeitsmarkt auch im Schlussquartal des Vorjahres dynamisch geblieben. Es entstünden weiterhin deutlich mehr als die 100 Tsd. Stellen, die laut FED zum Ausgleich des monatlichen Zuwachses der Erwerbsbevölkerung nötig wären. Im Dezember habe auch der Lohndruck wieder zugenommen. Nach einem kalenderbedingten Rückgang im November seien die durchschnittlichen Stundenlöhne im Monatsabstand um 0,4% gestiegen, was einem Zuwachs von 2,9% p.a. entspreche.

