Bonn - Im Zuge des solide ausgefallenen US-Arbeitsmarktberichts für Dezember kletterte die Rendite 10-jähriger US-Treasuries am vergangenen Freitag um 5 Basispunkte auf 2,42%, so die Analysten von Postbank Research. Die Rendite ihres deutschen Pendants habe in der Folge in gleichem Ausmaß auf 0,31% zugelegt. Während die 5-jährige Bundrendite um 3 Basispunkte auf -0,47% angezogen habe, hätten 2-jährige Bundesanleihen mit -0,73% um 1 Basispunkt unter ihrem Niveau vom Vortag rentiert. (09.01.2017/alc/a/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...