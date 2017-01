Der amerikanische Pharmakonzern Merck & Co. (ISIN: US58933Y1055, NYSE: MRK) zahlt am Montag eine Quartalsdividende in Höhe von 47 US-Cents je Aktie an seine Investoren aus (Record day war der 15. Dezember 2016). Im Vergleich zum Vorquartal (46 US-Cents) ist dies eine Erhöhung um 2,2 Prozent. Auf das ...

