Wollerau (ots) - Die beiden Unternehmensberatungen Staufen AG

Schweiz und Inova Management AG schliessen sich zusammen. Damit

entsteht das führende Schweizer Consultingunternehmen auf den

Gebieten Lean Management und Supply Chain Management.



Von Wollerau aus wird ein 30-köpfiges Team die Schweizer Industrie

bei der Lösung ihrer Herausforderungen unterstützen. Bei

internationalen Projekten stehen ergänzend das Know-how und Netzwerk

der Staufen AG Deutschland zur Verfügung, die mit zahlreichen

Niederlassungen in China, Mittel- und Südamerika, Osteuropa sowie

Italien vertreten ist.



"Mit dieser Aufstellung können wir künftig auch grosse Schweizer

Konzerne mit ihren internationalen Präsenzen optimal betreuen",

erklärt Jürg Hodel, bisher Geschäftsführer von Inova. Er wird

gemeinsam mit dem bisherigen Geschäftsführer von Staufen Schweiz, Urs

Hirt, das neue Unternehmen Staufen.Inova leiten. Der Branchenfokus

liegt auf sämtlichen klassischen Industriebereichen, der

Medizintechnik-, Pharma- und Chemieindustrie sowie der Baubranche.

"Wir stehen in unseren Projekten dabei weiterhin für pragmatische und

gewinnbringende Lösungen, die dem Kunden einen spürbaren Mehrwert

bieten", sagt Urs Hirt.



Die Staufen AG wurde vor 23 Jahren in Deutschland gegründet und

ist seit zehn Jahren mit einer eigenen Niederlassung in der Schweiz

vertreten. Als Experte für Lean Management unterstützt das

Consultinghaus seine Kunden dabei, Arbeitsabläufe und Prozesse

effizient zu gestalten. Die Inova Management AG wurde vor 25 Jahren

gegründet und ist spezialisiert auf Lösungen im Bereich Supply Chain

Management. Optimiert wird dabei die gesamte Wertschöpfungs- und

Lieferkette vom Rohstofflieferanten bis zum Endkunden. "In der

Kombination ergänzen sich beide Beratungshäuser ideal, beherrschen

sie doch die Prozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette und in

den unterstützenden Bereichen. Ausserdem bringen beide Unternehmen

viel Erfahrung im Bereich Führungsentwicklung und Change Management

mit. Gemeinsam decken wir alles mit höchster Professionalität ab",

erklärt Jürg Hodel.



Entsprechend ambitioniert sind die Wachstumspläne. "Mit unserem

gemeinsamen Know-how und dem internationalen Netzwerk agieren wir als

Schweizer Consultinghaus jetzt auf Augenhöhe mit den global tätigen

Beratungsunternehmen", so Jürg Hodel.



Über Staufen.Inova - www.staufen-inova.ch



Staufen.Inova gehört zu den führenden Beratungsunternehmen für

Lean Management und Supply Chain Management in der Schweiz. Als

Partner auf dem Weg zur unternehmerischen Exzellenz unterstützt das

international operierende Consultinghaus KMU und Konzerne dabei, ihre

Wertschöpfungs- und Managementprozesse entlang der gesamten Supply

Chain zu optimieren sowie Innovations- und Produktentstehungsprozesse

effizient zu gestalten. Mit der Staufen-Akademie bietet das

Beratungsunternehmen auch in der Schweiz zertifizierte

praxisorientierte Schulungen an. www.staufen.ag/de/akademie/akademie/





Originaltext: Staufen.Inova

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100061357

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100061357.rss2



Kontakt:

Weitere Informationen:

STAUFEN.INOVA

Verenastrasse 37

8832 Wollerau, Schweiz

Andrea Bläsing

Tel.: +41 44 786 33 11

a.blaesing@staufen-inova.ch



Presse und Öffentlichkeitsarbeit:

Thöring & Stuhr

Claudia Thöring

Mittelweg 19 - DE-20148 Hamburg

Tel.: +49 40 207 6969 82

claudia.thoering@corpnewsmedia.de