FXStreet - Der EUR/USD konsolidiert am Montag seinen Handel, während die Märkte in Japan wegen einem Feiertag geschlossen sind und keine wichtigen Daten erwartet werden. Das Paar fiel bis auf 1,0515, von wo aus es zu einer Erholung zur 1,0555 kam, nach dem Produktion- und Handelsdaten Deutschlands veröffentlicht wurden. Die Industrieproduktion legt im November um 0,4 % zu, was weniger ist als die erwarteten 0,7 %. Die Handelsbilanz weist einen Überschuss von 21,7 Mrd. € auf, was besser ist als ...

