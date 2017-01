Anleger in der Euro-Zone starten mit Konjunkturoptimismus ins neue Jahr. Das Stimmungsbarometer dazu kletterte im Januar um 8,2 auf plus 18,2 Punkte, wie die Investmentberatung Sentix am Montag zu ihrer Umfrage unter 976 Börsianern mitteilte. Das ist der höchste Stand seit August 2015.

Den vollständigen Artikel lesen ...