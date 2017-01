Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Reckitt Benckiser von 7800 auf 7300 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach dem Gegenwind für den Haushaltswarenhersteller im zweiten und dritten Quartal habe es im vierten Quartal weitere Herausforderungen gegeben, schrieb Analyst James Targett in einer Studie vom Montag. Dabei verwies er auf die Geldentwertung in Indien und den schwachen Start in die Erkältungs- und Grippesaison. Er senkte seine Ergebnisschätzungen bis 2018./ck/fbr

