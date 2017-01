Schinznach-Bad (ots) -



Für Diesel-Fahrzeuge mit Motortyp EA189 liegen jetzt alle

erforderlichen behördlichen Genehmigungen des deutschen

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) zur Umrüstung vor. In enger Abstimmung mit

den jeweiligen Behörden werden die betreffenden Konzernmarken die

europäischen Fahrzeughalter in den kommenden Wochen sukzessiv

benachrichtigen. Dies geschieht in diesen Wochen auch in der Schweiz.

Danach können alle Kunden kurzfristig Umrüsttermine in einer

offiziellen Markengarage nach Wunsch vereinbaren.



In der Schweiz erfolgt die Information der Kunden in einem

dreistufigen Verfahren. Alle betroffenen Halter wurden im ersten

Schritt bereits im Herbst 2015 und Frühjahr 2016 durch ein mit den

Behörden abgestimmtes Schreiben benachrichtigt, dass ihr Fahrzeug von

der Umrüstaktion betroffen ist. Nachdem die technische Lösung für

eine Modellvariante freigegeben wurde und zum Upload verfügbar ist,

werden die Kunden in einem dritten Schreiben gebeten, einen Termin

mit einem Partnerbetrieb ihrer Wahl zu vereinbaren. Bereits 100'000

Kunden haben dieses dritte offizielle Rückrufschreiben in der Schweiz

erhalten. Aktuell sind die weiteren Schreiben in Arbeit.



Zurzeit sind in der Schweiz die Software-Updates für rund 140'000

Fahrzeuge verfügbar, laufend werden weitere Software-Versionen

freigeschaltet. Der Einladung zur Umrüstung sind bereits deutlich

über 50'000 Kunden gefolgt. Bisherige Rückmeldungen zeigen, dass die

Umsetzung der Massnahmen reibungslos verläuft und die Kunden mit der

technischen Lösung zufrieden sind.



Wie bereits zuvor hat das deutsche KBA bestätigt, dass mit der

Umsetzung der technischen Lösungen für die betroffenen Modelle keine

nachteiligen Veränderungen der Verbrauchswerte, Leistungsdaten und

Geräuschemissionen verbunden sind. Ausserdem erfüllen die Fahrzeuge

nach der Umrüstung alle gesetzlichen Anforderungen sowie die jeweils

gültigen Abgasnormen.



Auch diverse Tests von unabhängigen Prüfinstituten wie z.B. dem

TCS oder dem DTC zeigen, dass nach dem Update die gemäss

Typengenehmigung vorgegebenen Grenzwerte eingehalten, Motorleistung,

Drehmoment und Treibstoffverbrauch unverändert bleiben.



Volkswagen hat mit Hochdruck an der Umsetzung der technischen

Lösungen gearbeitet und wird alle von der NOx-Thematik betroffenen

Fahrzeuge nachbessern. Den Kunden werden bei der Durchführung der

technischen Massnahmen keine Kosten entstehen. Ausserdem wird im

Rahmen des Rückrufprozesses nach Kundenwunsch eine angemessene und

kostenfreie Ersatzmobilität angeboten. Die Umsetzung der

erforderlichen technischen Lösungen erfolgt nach einem mit den

Behörden abgestimmten Zeit- und Massnahmenplan.



