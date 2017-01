Nachdem in den vergangenen Tagen mehr als 4.000 deutsche und internationale Börsenfirmen unsere Routinen und Rankings durchlaufen haben, können wir nun Vollzug melden: Pünktlich zum zweiten Montag des neuen Jahres sind die aktualisierten DividendenAdel-Auswahllisten online. Doch nicht nur das, denn wir haben die ruhige Zeit "zwischen den Jahren" für einen Relaunch unserer Website genutzt. So gibt es dem Wunsch vieler Nutzer entsprechend keine Trennung zwischen Blog- und Daten-Content mehr, sondern nur noch eine gemeinsame Plattform - auf der nun auch der versprochene DividendenAdel Schweiz verfügbar ist, inklusive zweier Investment-Strategien für die systematische Ausschüttungs-Jagd in der Eidgenossenschaft. Obendrein gibt's...

