Zürich - Helvetica Property Investors hat für den 2016 neu aufgelegten Immobilienfonds Helvetica Swiss Commercial (HSC) für knapp 16 Mio Franken eine weitere Immobilie gekauft. Diese befindet sich an einer gut vernetzten Lage in der Stadt St. Gallen. Die Bruttorendite der neuen Akquisition beträgt 6.2%, wie es in einer Medienmitteilung heisst.

Bereits Ende 2016 hatte der Fonds drei Liegenschaften im Wert von rund 84 Mio Franken im Wirtschaftsraum Zürich erworben. Mit dem nun beurkundeten Kauf in der Stadt St. Gallen ...

