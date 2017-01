Die (Anleger-)Welt startete bereits optimistisch in ein neues Jahr. Doch bis zur Vereidigung von Donald Trump in knapp zwei Wochen wird auch Unsicherheit immer wiede zu spüren sein. Gut, wenn man weiß, wie man in solchen Zeiten agiert. Mit unserem Premium-Partner CMC Markets können Sie Woche für Woche in kostenlosen Webinaren Ihr Rüstzeug für die Finanzmärkte verbessern. In dieser Woche stehen dabei zwei spannende Veranstaltungen auf der Agenda.

Den vollständigen Artikel lesen ...