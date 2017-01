Den vierten Tag mäandert die Commerzbank-Aktie jetzt schon an der Widerstandslinie bei 7,85 Euro seitwärts, am Widerstand eines Ende Mai 2015 entstandenen Zwischenhochs, dort, wo die Aktie im Dezember erst einmal wieder nach unten gedreht hatte. Solange der Kurs zu dieser Linie Tuchfühlung hält, kann der Ausbruch nach oben jederzeit kommen. Es kann aber eben auch misslingen.

Denn nachdem man jetzt erst einmal eine Menge an Fakten auf dem Tisch hat … die Höhe der Strafe für die "Kollegin" Deutsche Bank, die momentane Haltung der EZB, die zuletzt starken Inflationsdaten mit der Hoffnung auf ein bald wieder für Banken einbringliches Zinsniveau … heißt es erneut: abwarten. Abwarten auf einerseits die Reaktion der EZB auf die aktuellen Inflationsdaten. Da steht in zehn Tagen die nächste Sitzung an. Und anderseits auf das Quartalsergebnis, ...

