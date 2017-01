Paris - Die Anleger an Europas Festlandsbörsen sind am Montag wieder etwas vorsichtiger geworden. Auf die Gewinne in der ersten Handelswoche des neuen Jahres folgten nun moderate Verluste. In Grossbritannien dagegen setzte der "Footsie" seinen Rekordlauf fort.

Am späten Vormittag gab der EuroStoxx 50 um 0,34 Prozent auf 3309,96 Punkte nach. In der Vorwoche noch war der Leitindex der Eurozone um rund ein Prozent gestiegen. Der französische CAC-40 -Index sank zuletzt um 0,51 Prozent auf 4884,79 Zähler. Der britische FTSE 100 hingegen stieg zuletzt um 0,28 Prozent auf 7230,30 Punkte und erreichte bei 7239 Punkten seinen bislang historisch höchsten Stand.

Auftrieb kam von Minenwerten, die weiter zulegten. Händler verwiesen zudem auf die Charttechnik und positive Impulse, nachdem die ...

