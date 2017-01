Zürich (ots) - Auch dieses Jahr haben Migros-Kundinnen und -Kunden

ein starkes Zeichen der Solidarität mit bedürftigen Menschen in der

Schweiz gezeigt. Sie spendeten mit dem Kauf von Schokoladeherzen über

2,8 Millionen Franken. Die Migros hat den Spendenbetrag um eine

Million erhöht und kann Caritas, Heks, Pro Juventute, der Winterhilfe

und Pro Senectute somit einen Check in der Höhe von total 3.82

Millionen Franken überreichen.



Dank der Grosszügigkeit der Migros-Kundinnen und -Kunden kam auch

dieses Jahr eine beeindruckende Spendensumme von CHF 2'820'00.- durch

den Kauf von Schokoladenherzen im Wert von 5, 10 und 15 Franken

zusammen. Der Betrag kommt vollumfänglich den Hilfsorganisationen

Caritas, Heks, Pro Juventute, der Winterhilfe und Pro Senectute

zugute, welche das Geld für Projekte zur gezielten Unterstützung von

bedürftigen Menschen einsetzen. Herbert Bolliger, Präsident der

Generaldirektion des Migros-Genossenschafts-Bundes, freut sich:

"Unsere Kunden haben erneut ein starkes Zeichen der Solidarität mit

bedürftigen Menschen gezeigt. Dafür möchten wir uns bei allen

Spendern herzlich bedanken." Den Spendenbetrag der Kunden hat die

Migros um eine Million auf total 3.82 Millionen Franken erhöht. Jede

Hilfsorganisation erhält einen Betrag von 764'000 Franken.



Samuel Schmid, a. Bundesrat und Zentralpräsident der Winterhilfe

Schweiz ist ebenfalls erfreut und sagt stellvertretend auch für die

anderen Hilfsorganisationen: "Wir sind überwältigt, dass so viele

Menschen Herz gezeigt und mit dem Kauf eines Schokoladenherzes für

jene gespendet haben, die am Rande der Gesellschaft leben und oft

übersehen werden. Ein herzliches Dankeschön allen Spenderinnen und

Spendern sowie der Migros, die diese Aktion ermöglicht und den

Spendenbetrag aufgestockt hat."



Neben dem Kauf von Schokoladenherzen haben viele Kundinnen und

Kunden auch eine der zusätzlichen Spendenmöglichkeiten wie

Onlinespenden, SMS-Spenden oder den Kauf des Weihnachtssongs

genutzt, welche die Migros ebenfalls angeboten hat.



Die Migros dankt allen Kunden für Ihre Spenden und wünscht ein

gutes neues Jahr.



Zürich, 9. Januar 2017



Link zum Bild Checkübergabe:

http://media.migros.ch/images/2017/Check.jpg



Originaltext: Migros-Genossenschafts-Bund

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100000968

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100000968.rss2

ISIN: CH0002099585



Kontakt:

Monika Weibel, Mediensprecherin MGB, Tel. 044 277 20 63,

monika.weibel@mgb.ch