9. Januar 2017. Parkplatznot in der Hauptstadt: Abstellmöglichkeiten werden immer rarer, nicht zuletzt, weil realitätsferne Beschilderungen und Regeländerungen die Nutzung des ohnehin knappen Parkraums erschweren. Für das "K1 Magazin" am Dienstag, den 10. Januar 2017, um 22:15 Uhr bei kabel eins recherchiert Moderatorin und Reporterin Kathy Weber in drei besonders krassen Fällen vor Ort.



In Berlin-Lichterfelde tobt ein erbitterter Kampf um Parkmöglichkeiten. Auf der einen Seite Pendler aus dem nahen Brandenburg, auf der anderen Anwohner aus Lichterfelde. Die Pendler nehmen den Ortsansässigen die Parkplätze weg - und das, obwohl die einheimischen Hausbesitzer deren Bau mitbezahlt haben. "Man muss sich schon genau überlegen, ob man tagsüber seinen Parkplatz aufgibt, besonders, wenn man früher wieder zurückkommen möchte", sagt eine Betroffene. In der Brunnenstraße in Berlin Mitte sorgt die Beschilderung des Parkstreifens für Verwirrung. Wer wissen will, wann er sein Auto abstellen darf, muss sich durch wahre Schilderwälder kämpfen. Fahrlehrer Detlef Spaltmann: "Das ist schwer und kompliziert. Man versteht es kaum. Selbst als Fahrlehrer braucht man einen Moment." Auch in Pankow stellt eine neue Parkregelung Pkw-Fahrer vor Herausforderungen. Kathy Weber will mit den Verantwortlichen in den zuständigen Bezirksämtern sprechen. Für die besondere Absurdität der Umstände verleiht die Moderatorin den "Stein des Anstoßes". "Ich hoffe, wir können mit unserem Einsatz die zuständigen Behörden zum Nachdenken anregen", sagt sie.



Für Kathy Weber ist die "K1 Magazin"-Sendung am 10. Januar 2017 die erste, die sie seit ihrer Babypause moderiert. Für den "Stein des Anstoßes" steht sie ebenfalls erstmalig wieder vor der Kamera. Kathy Weber: "In meinem Kopf schwirrten Gedanken herum wie: Kann ich das eigentlich noch? Aber kaum war die rote Lampe an, war es, als ob ich nie weggewesen wäre." Seraphina Kalze, die ihre Vertretung für das "K1 Magazin" übernommen hatte, moderiert ab Montag, 9. Januar 2017, "Abenteuer Leben täglich" bei kabel eins.



Das "K1 Magazin" mit Kathy Weber - am Dienstag, 10. Januar 2017, um 22:15 Uhr bei kabel eins.



