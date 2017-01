Zürich (ots) - 16 Arbeitsplätze sollen in Niederwangen

verschwinden. Der Grund dafür ist für die Angestellten Schweiz nicht

nachvollziehbar. Sie befürchten einen fatalen Know-how-Verlust. Die

Schweizer Niederlassung der japanischen Glory Global Solutions ist

aus der ehemaligen Ascom Autelca entstanden. Dort wurde die weltweit

erste so genannte Recycling-Maschine entwickelt, in die man Geld

einzahlen kann und die Geld auszahlen kann. Innovationsgeist sowie

Schweizer Präzision und Qualität zeichnen den Betrieb mit rund 50

Angestellten, davon 45 hochqualifizierte Ingenieure, noch heute aus.

Die von ihnen entwickelten Automaten sind zuverlässig und lassen sich

rentabel verkaufen. Umso mehr erstaunt es, dass nun im bernischen

Niederwangen 16 Stellen im Bereich Forschung und Entwicklung

gestrichen werden sollen - wegen "Überlappungen". Die Schweiz soll

zwar weiterhin für die Innovation zuständig sein, Japan aber für die

Forschung und Entwicklung. Wie das genau funktionieren soll, ist für

die Angestellten Schweiz schleierhaft, hängen doch Innovation,

Forschung und Entwicklung eng zusammen und befruchten sich

gegenseitig. Der Verband kann keine "Überlappungen" feststellen. Er

wird den Verdacht nicht los, dass die Japaner einfach die ihnen etwas

lästige, weil höchst kompetente, interne Konkurrenz bei der

Entwicklung von innovativen Geldautomaten klein halten wollen. Dies

wäre eine äusserst kurzsichtige Sehweise! Glory Global Solutions

riskiert mit der aus Sicht der Angestellten Schweiz völlig unnötigen

Massnahme einen Know-how-Verlust, der dem Unternehmen sehr wehtun

oder sogar fatal sein könnte. Glory Global Solutions beabsichtigt,

den Betrieb in Niederwangen für die nächsten drei Jahre mit dem

reduzierten Personalbestand weiter zu führen und dann die Situation

erneut zu evaluieren. Die Angestellten Schweiz raten dringend vom

Stellenabbau ab und fordern das Management von Glory Global Solutions

auf, die Situation nochmals unvoreingenommen zu prüfen. In diesen

Prozess sollen auch die Arbeitnehmer-Vertretung und der Verband

eingeschlossen werden. Weiter fordern die Angestellten Schweiz ein

klares und langfristiges Bekenntnis zum Standort Schweiz. Nicht

zuletzt ist den hochqualifizierten Schweizer Ingenieuren genügend

Freiheit einzuräumen, damit sie für ihren Konzern weiterhin

innovative und konkurrenzfähige Spitzen-Produkte und -Lösungen

entwickeln können.



