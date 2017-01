Die Ölpreise an den interanationalen Börsen sind mit leichten Abschlägen in die neue Handelswoche gestartet. Die Heizölpreise hierzulande zeigen sich im Wesentlichen unverändert, denn am Freitag gab es unter dem Strich keine großen Kursänderungen, die es heute einzupreisen gilt. Trotz erhöhter Volatilität (Schwankungsbreite) zeigt sich der Ölmarkt ruhig, was die Kursentwicklung anbelangt. 500 Dollar ...

