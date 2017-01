Hamburg (ots) - Über 30 Millionen Video Views, durchschnittlich rund 3000 Likes pro Beitrag sowie im Schnitt über 1250 geteilte Posts: Club of Cooks, das erste deutsche Videonetzwerk im Food-Segment von Gruner + Jahr, hat auf Facebook eine lebendige und wachsende Community aufgebaut. Im Spätsommer 2016 lanciert, verzeichnet der Facebook-Auftritt von Club of Cooks auf www.facebook.com/clubofcooks nun über eine Million Fans.



"Wir arbeiten seit rund einem Jahr erfolgreich mit Food-Tubern zusammen, um sie gezielt mit Food-begeisterten Menschen zu vernetzen. Seit ein paar Monaten unterstützen wir sie zudem bei der Interaktion mit der Food-Community auf Facebook. Dabei haben wir gelernt, dass hier der Appetit auf kurze Rezeptvideos besonders groß ist - und alle Seiten dabei voneinander profitieren: Die Facebook-Fans bekommen regelmäßig neue und kreative Videos geboten, Food-Tuber erhalten mehr Sichtbarkeit und Vernetzung, unsere Vermarktungskunden neue Möglichkeiten in der Kundenansprache", so Arne Wolter, Chief Digital Officer Gruner + Jahr.



Club of Cooks (www.clubofcooks.de) ist das erste deutsche Videonetzwerk, das sich auf das Food-Segment spezialisiert hat. Das Netzwerk wurde im Gruner + Jahr InnovationLab Greenhouse entwickelt und im September 2015 ins Leben gerufen. Unter dem Dach von Club of Cooks werden 30 der besten und reichweitenstärksten Food-Kanäle auf YouTube gebündelt, aus einer Hand vermarktet und überall dorthin gebracht, wo Publikum mit Interesse an Genuss und Spaß am Kochen unterwegs ist: Auf YouTube, Rezeptseiten wie Chefkoch.de und auf Facebook. Für Vermarktungskunden bietet Club of Cooks Multi-Plattform-Konzepte aus einer Hand und verbindet Content-Produktion mit Traffic Seeding. Food-Tuber erhalten zusätzliche Sichtbarkeit für ihre Inhalte und dem Nutzer werden die besten Inhalte von talentierten Zuckerbäckerinnen, Grillmeistern und Kochtalenten aus einer Hand präsentiert.



OTS: Gruner + Jahr GmbH & Co KG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6562 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6562.rss2



Pressekontakt: Ann-Catrin Boll Pressesprecherin Märkte G+J Digital, G+J e|MS, DPV Deutscher Pressevertrieb Gruner + Jahr GmbH & Co KG Unternehmenskommunikation D-20459 Hamburg Telefon +49 (0) 40 / 37 03 - 3196 E-Mail boll.ann-catrin@guj.de www.guj.de