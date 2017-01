Leibstadt AG (awp/sda) - Das Atomkraftwerk Leibstadt im Kanton Aargau hat im vergangenen Jahr 30% weniger Strom produziert als 2015. Der Grund ist ein mehrmonatiger Stillstand des Atomkraftwerkes wegen Befunden an Brennelementen. Das 1984 in Betrieb genommene AKW an der Rheingrenze zu Deutschland produzierte im vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...