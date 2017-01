Linz - Zuletzt war es ruhig um das "Brexit"-Thema, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Konjunkturell präsentiere sich Großbritannien relativ stabil und auch das Britische Pfund zeige sich bemerkenswert stark. Zu Beginn des Jahres könnte es allerdings wieder spannend werden. Der sog. "Surpreme Court" (zu Deutsch: Oberster Gerichtshof) dürfte noch im Januar seine Entscheidung verlautbaren, ob nun die Zustimmung des Parlaments zu den "Brexit"-Plänen von Ministerpräsidentin May nötig sei.

