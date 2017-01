Düsseldorf - Die Commerz Real hat etwa 1.550 Quadratmeter Bürofläche im Eurotheum in Frankfurt am Main vermietet, davon etwa 1.300 Quadratmeter für zwölf Jahre an die US-amerikanische Wirtschaftskanzlei Squire Patton Boggs, so die Commerz Real AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...