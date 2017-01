Neben einer ganzen Reihe heute unter Druck stehender Aktien reiht sich auch das Wertpapier der Lufthansa unverhofft ein und präsentiert sich zu Beginn der zweiten Handelswoche dieses Jahres äußerst schwach - es wächst nämlich die Sorge um deutlich anziehende Treibstoffkosten.

Wie bereits am Freitagabend von der größten deutschen Fluggesellschaft mitgeteilt wurde, rechnet der Konzern in 2017 mit Mehrausgaben für Treibstoff in Höhe von 400 Millionen Euro. Grund für den kräftigen Anstieg seien das zuletzt wieder teurere Rohöl und der schwache Euro im Vergleich zum US-Dollar - in dieser Währung werden nämlich Ölgeschäfte an den Weltmärkten abgewickelt. Angaben dazu, wie stark die höheren Kerosinkosten das Unternehmensergebnis belasten, machte Lufthansa aber nicht. Anleger warfen in die Aktie im frühen Handel trotzdem aus ihren Depots heraus und sorgten damit für einen markanten Kurssturz des Wertpapiers.

Charttechnischen ist damit nun die Erholungsbewegung seit Oktober 2016 komplett zum Erliegen gekommen, auch wurde ein potentielles Trendfortsetzungsmuster mit dem heutigen Rücksetzer unter eine innere Trendlinie unerwartet bärisch aufgelöst. ...

