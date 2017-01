Konzernchef Robert Friedmann sieht die Zahlen als Beleg für eine erfolgreiche "Multi-Kanal-Strategie": Der Handelskonzern Würth ist dank guter Geschäfte in Süd- und Osteuropa auf Wachstumskurs.

Gute Geschäfte in Süd- und Osteuropa halten den Werkzeug-Handelskonzern Würth auf Wachstumskurs. Der Umsatz sei um 7,1 Prozent auf 11,8 Milliarden Euro gestiegen, teilte Würth am Montag in Künzelsau mit. Schwächen in Westeuropa und Nordamerika mit Erlös-Zuwächsen von je etwa zwei Prozent konnten mehr als ausgeglichen werden. Vor ...

