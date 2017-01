Die Anleger in Asien zeigen sich zu Wochenbeginn vorsichtig. Am Mittwoch gibt Donald Trump eine Pressekonferenz. Die Märkte treten auf der Stelle, die Umsätze sind dünn.

Die Börsen in Fernost haben sich zu Wochenbeginn kaum verändert präsentiert. Anleger hielten sich vor der am Mittwoch erwarteten Pressekonferenz des künftigen US-Präsidenten Donald Trump zurück, sagten Händler. Insgesamt waren die Umsätze am Montag dünn, die Märkte in Tokio blieben wegen eines Feiertags geschlossen.

Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans lag 0,1 Prozent tiefer bei 437,19 Stellen. Der Leitindex in ...

